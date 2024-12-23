Потанин надеется на скорое возвращение Овечкина после травмы

Член Совета при президенте РФ по развитию физкультуры и спорта Владимир Потанин переживает за здоровье форварда «Вашингтона» Александра Овечкина.

«Я, конечно же, слежу за Александром Овечкиным, тем более что меня с ним связывает и личная дружба, и личные отношения. Но пока я больше переживаю за его ногу и надеюсь, что он скоро поправится», — сказал Потанин ТАСС.

Овечкин выбыл из строя после перелома левой малоберцовой кости в матче с «Ютой» (6:2), который прошел 19 ноября.

В текущем сезоне 39-летний Овечкин забил 15 шайб в 18 матчах регулярного чемпионата. Всего в активе капитана «Вашингтона» 868 голов, до достижения канадца Овечкину осталось 26 шайб.