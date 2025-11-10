Хоккей
НХЛ
Новости
Таблицы Календарь Статистика Зарплаты НХЛ Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Уведомления
Главная
Хоккей
НХЛ

10 ноября, 02:24

Пострадавший от столкновения с Мичковым Танев приступил к тренировкам

Павел Лопатко

Защитник «Торонто» Кристофер Танев вернулся к тренировочным занятиям после столкновения с российским форвардом «Филадельфии» Матвеем Мичковым во время матча регулярного чемпионата НХЛ (2:5), сообщает пресс-служба лиги.

35-летний канадец впервые встал на коньки 8 ноября. Между тем сроки полноценного возвращения защитника пока не уточняются.

В середине третьего периода матча «Торонто» и «Филадельфии» Мичков нарушил правила, столкнувшись с канадским защитником. Танев не смог подняться на ноги, его увезли на носилках. Россиянину выписали две минуты штрафа за атаку игрока, не владеющего шайбой.

В сезоне-2025/26 Танев в 8 матчах набрал 2 (0+2) очка. В сезоне-2024/25 он в 75 матчах заработал 18 (3+15) очков.

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Кристофер Танев
Матвей Мичков
НХЛ
ХК Торонто Мэйпл Лифс
Читайте также
Власти Крыма заявили о начале информационной атаки со стороны Украины
Трамп вновь появился на публике с тональным кремом на руке
БПЛА ВСУ повредили нефтебазу и прибрежные сооружения в Новороссийске
Российская теннисистка Потапова встречается с голландцем Грикспором
Вопрос Карпину: В чем сейчас смысл сборной России? И спортивный смысл вашей работы?
Андрей Аршавин рассказал о самом ярком путешествии в 2025 году
Популярное видео
«Тампа-Бэй» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
Кризис «Авангарда» / ужасная серия «Сибири» / скандал с фаном «Шанхая»
Кризис «Авангарда» / ужасная серия «Сибири» / скандал с фаном «Шанхая»
«Каролина» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Нэшвилл»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Нэшвилл»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Калгари»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Калгари»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
«Ванкувер» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Ванкувер» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Детройт» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Детройт» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Айлендерс» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Айлендерс» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Вегас» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Вегас» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Сент-Луис»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Сент-Луис»: НХЛ, видеообзор матча
Кузнецов в запасе / Костин в «Авангарде» / Самонов в ЦСКА
Кузнецов в запасе / Костин в «Авангарде» / Самонов в ЦСКА
«Торонто» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Торонто» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Ванкувер»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Ванкувер»: НХЛ, видеообзор матча
«Монреаль» — «Оттава»: НХЛ, видеообзор матча
«Монреаль» — «Оттава»: НХЛ, видеообзор матча
«Баффало» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Баффало» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Айлендерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Айлендерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Айлендерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Айлендерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Нэшвилл»: НХЛ, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Нэшвилл»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

«Лос-Анджелес» переиграл «Питтсбург» на выезде, у Малкина голевой пас

Мурашов — о своем дебюте в НХЛ: «Этот вечер для меня особенный»
Положение команд
Футбол
Хоккей
Столичный дивизион И В П О
1 Нью-Джерси 17 12 5 25
2 Каролина 16 11 5 22
3 Питтсбург 17 9 8 21
4 Рейнджерс 18 9 9 20
5 Филадельфия 16 8 8 19
6 Айлендерс 16 8 8 18
7 Вашингтон 16 8 8 17
8 Коламбус 16 8 8 17
Атлантический дивизион И В П О
1 Монреаль 16 10 6 22
2 Бостон 18 11 7 22
3 Оттава 17 8 9 20
4 Тампа-Бэй 16 8 8 18
5 Детройт 16 9 7 18
6 Флорида 16 8 8 17
7 Торонто 17 8 9 17
8 Баффало 16 5 11 14
Центральный дивизион И В П О
1 Колорадо 17 11 6 27
2 Даллас 17 10 7 23
3 Виннипег 16 10 6 20
4 Юта 17 10 7 20
5 Чикаго 17 8 9 20
6 Миннесота 18 7 11 18
7 Сент-Луис 17 6 11 15
8 Нэшвилл 18 5 13 14
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Анахайм 16 11 5 23
2 Лос-Анджелес 17 8 9 20
3 Эдмонтон 18 8 10 20
4 Сиэтл 16 7 9 19
5 Сан-Хосе 17 8 9 19
6 Вегас 15 7 8 18
7 Ванкувер 18 8 10 17
8 Калгари 18 4 14 10
Результаты / календарь
4.11
5.11
6.11
7.11
8.11
9.11
10.11
11.11
12.11
13.11
14.11
15.11
16.11
17.11
18.11
19.11
14.11 03:00 Флорида – Вашингтон - : -
14.11 03:00 Оттава – Бостон - : -
14.11 03:00 Торонто – Лос-Анджелес - : -
14.11 03:00 Монреаль – Даллас - : -
14.11 03:00 Детройт – Анахайм - : -
14.11 03:30 Коламбус – Эдмонтон - : -
14.11 05:00 Калгари – Сан-Хосе - : -
14.11 05:00 Колорадо – Баффало - : -
14.11 06:00 Сиэтл – Виннипег - : -
14.11 06:00 Вегас – Айлендерс - : -
14.11 22:00 Нэшвилл – Питтсбург - : -
Все результаты / календарь

Takayama

КХЛ на Кинопоиске

Новости
RSS RSS
Все новости