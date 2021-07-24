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Пострадавшая от Майлу: «Не думаю, что он все осознал»

15:54
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Женщина, ставшая жертвой поступка выбранного «Монреалем» на драфте защитника Логана Майлу, считает его извинения неискренними.

Во время выступления за шведский клуб «Лейон» игрок распространил среди одноклубников фотографии, на которых он и эта женщина занимались сексом. В итоге он был оштрафован за публикацию «оскорбительных фотографий, представляющих собой вторжение в частную жизнь», а также клевету.

«Я не думаю, что Логан осознал всю серьёзность своего поступка. Все, чего я хотела, — это искренние извинения за его поведение. В итоге я получила текст длиной не более трех предложений.

Логан говорит, что я хочу разрушить его карьеру. Я никогда этого не говорила. Все, чего я хотела, — это добиться справедливости из-за тех действий, которые он предпринял против меня. Если они разрушат его карьеру, то это не моя вина», — приводит слова женщины The Athletic.

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Иван Шитик все материалы автора

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