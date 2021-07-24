Пострадавшая от Майлу: «Не думаю, что он все осознал»

Женщина, ставшая жертвой поступка выбранного «Монреалем» на драфте защитника Логана Майлу, считает его извинения неискренними.

Во время выступления за шведский клуб «Лейон» игрок распространил среди одноклубников фотографии, на которых он и эта женщина занимались сексом. В итоге он был оштрафован за публикацию «оскорбительных фотографий, представляющих собой вторжение в частную жизнь», а также клевету.

«Я не думаю, что Логан осознал всю серьёзность своего поступка. Все, чего я хотела, — это искренние извинения за его поведение. В итоге я получила текст длиной не более трех предложений.

Логан говорит, что я хочу разрушить его карьеру. Я никогда этого не говорила. Все, чего я хотела, — это добиться справедливости из-за тех действий, которые он предпринял против меня. Если они разрушат его карьеру, то это не моя вина», — приводит слова женщины The Athletic.