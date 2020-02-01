Посол США в РФ назвал Овечкина лучшим хоккеистом в мире

Посол США в РФ Джон Салливан в беседе с журналистами назвал капитана «Вашингтона» Александра Овечкина своим любимым хоккеистом и лучшим игроком в мире.

— Мой любимый хоккеист играет за мой домашний клуб — «Вашингтон». Это Александр Овечкин, он скоро достигнет отметки в 700 голов. По моему скромному мнению, Овечкин — лучший игрок во всем мире, я еще с ним не встречался, но надеюсь, что это скоро произойдет, — цитирует Салливана ТАСС.

Однажды, я надеюсь очень не скоро, он забросит последнюю, надеюсь, я буду еще жив и увижу это. Он особенный игрок, особенный человек и отличный посол игры. Он любит игру и жизнь, это можно видеть по его лицу, по тому, как он общается с болельщиками и товарищами по команде. Его трудно не любить.

В нынешнем сезоне Овечкин забросил 37 шайб и делит первое место в списке снайперов с чехом Давидом Пастрняком, выступающим за «Бостон».