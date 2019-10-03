«Посмотрим, что он для меня готовит». Бобровский готов к сезону

«Флорида» готовится провести первый матч регулярного чемпионата НХЛ сезона-2019/20 против «Тампы». Место в воротах «Пантер» должен занять российский голкипер Сергей Бобровский.

Россиянин в Instagram поделился ожиданиями от предстоящего сезона.

— Первая игра моего 10-го сезона в НХЛ. Посмотрим, что он для меня готовит, — написал Бобровский.

Напомним, что этим летом голкипер заключил контракт с «Пантерами» на семь лет. Он будет получать в среднем по десять миллионов долларов за сезон.

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