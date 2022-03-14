«Последние матчи были не лучшими». Василевский оценил свою игру за «Тампу» в НХЛ

Голкипер «Тампа-Бэй» Андрей Василевский после победы над «Ванкувером» (2:1) в матче регулярного чемпионата НХЛ оценил свою игру в последних встречах.

«Очевидно, что последние несколько матчей не были лучшими в моем исполнении. Мне нужна была сегодняшняя игра, чтобы сделать шаг вперед и помочь ребятам. Я рад, что мне удалось это сделать. Вся команда сыграла хорошо. Только благодаря упорной работе мы смогли преодолеть этот участок», — цитирует Василевского официальный сайт НХЛ.

В сезоне-2021/22 «Тампа-Бэй» сыграла 59 матчей и набрала 82 очка. На данный момент команда идет на третьем месте в Восточной конференции.