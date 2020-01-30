«После поражения отец постриг меня прямо в раздевалке. Откуда он взял машинку?» Удивительная история от Василевского

Голкипер «Тампа-Бэй» Андрей Василевский в интервью «СЭ» рассказал историю о своем тренере отце. Он побрил нынешнюю звезду «Молний» в юношестве машинкой наголо в раздевалке, чтобы тот больше думал о хоккее.

— Вспоминается чудесная история от вашего отца-вратаря в нашем недавнем разговоре с ним — как в вашу бытность подростком он как-то после поражения мальчишек из «Салавата» от «Трактора» разнервничался и постриг вас прямо в раздевалке при всех. Потому что надо о хоккее думать, а не волосы отращивать.

— (Смеется.) Да, это было нечто! Сейчас смешно, а тогда — совсем не до смеха. Мне было лет 12. Не знаю, почему папа никогда не разрешал мне растить длинные волосы. Мы с «Трактором» были суперпринципиальными соперниками и в тот день проиграли. И он действительно прямо в раздевалке ... Одного не понимаю — откуда у него там машинка взялась?! Неужели с собой принес?

Помню, парни после этого очень смеялись надо мной. Ладно — то, что нас не убивает, делает нас сильнее. Зато сейчас — отращиваю. Я уже большой, никто не сбреет.

— Обиделись тогда сильно?

— Может, сначала и да. Но быстро отошел. Нет волос — нет обид! Тем более что родители к нам с братом всегда относились с большой любовью и при достаточно умеренных финансовых возможностях ни в чем старались не отказывать. В разумных пределах, конечно. Столько подарков нам делали! (Игорь Рабинер)