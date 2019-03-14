"После Овечкина меня немного затрясло". Малкин вспомнил свой драфт НХЛ

Нападающий "Питтсбурга" Евгений Малкин в интервью русскоязычной пресс-службе НХЛ рассказал о своих переживаниях во время драфта НХЛ в 2004 году. Джино рассчитывал на выбор "Пингвинз" и очень волновался, что клуб не выберет его.

Под первым номером на том драфте "Вашингтон" выбрал Александра Овечкина. Малкин под вторым номером все же был выбран "Питтсбургом".

- Когда я сидел на трибунах, и началось это шоу, эта церемония, выбрали Овечкина. И вот после Овечкина меня немножко так затрясло. Потому что я думал: "А вдруг я не второй? А кто там третий?" Я даже не знал, кто был третий. Знал про лотерею, что первым был "Вашингтон", вторым - "Питтсбург". И думал: "А вдруг "Питтсбург" не возьмет меня? Кто следующий?" Потом, когда назвали мою фамилию, уже все успокоилось.