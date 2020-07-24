«После Флориды в Баффало было тяжеловато». Русский хоккеист ответил на вопрос о худшем городе НХЛ

Защитник «Виннипега» Дмитрий Куликов в интервью «СЭ» высказался по поводу жизни в канадском городе.

— Не раз слышала от наших игроков НХЛ, что Виннипег они называют худшим городом НХЛ, где они играли. Можете встать на защиту города, в котором живете?

— Перед тем, как я переехал сюда, думал, что Виннипег — один из худших городов. Но потом понял, что, приезжая на один день в Виннипег и останавливаясь в отеле, ты не получаешь от города никаких ярких впечатлений. Но если говорить о жизни здесь — ничего плохого и ничего хорошего. Есть хоккей, есть домашняя работа. В некоторых городах, конечно, можно найти больше развлечений, но если ты сконцентрирован на хоккее, тогда ничего страшного.

— Наверное, после Флориды вам было тяжеловато.

— Тяжеловато было в Баффало после Флориды, а после Баффало в Виннипеге вообще все нормально (смеется).

— То есть, Баффало еще хуже?

— Да. По-моему мнению, хуже. (Алена Гребенькова)

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