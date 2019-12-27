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Пополнение в «Торонто»? Джастин Бибер на тренировке с игроками «Мэйпл Ливз»

04:35
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Популярный канадский певец Джастин Бибер провел тренировку в экипировке с игроками «Торонто» — Остоном Мэттьюсом, Митчем Марнером и Тайсоном Бэрри?. В настоящий момент в НХЛ короткий перерыв, связанный с Рождеством.

«Торонто» с 44 очками занимает седьмое место в турнирной таблице Восточной конференции. Канадская команда одержала пять побед подряд.

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