Пономарев забросил пятую шайбу за фарм-клуб «Каролины» в АХЛ

«Чикаго Вулвз» в матче регулярного чемпионата АХЛ уступил «Айове» со счетом 1:5.

Единственный гол за фарм-клуб «Каролины» забил Василий Пономарев.

В текущем сезоне 20-летний россиянин провел 11 матчей в АХЛ, в которых набрал 6 (5+1) очков.