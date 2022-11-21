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Сегодня, 05:25

Пономарев забросил пятую шайбу за фарм-клуб «Каролины» в АХЛ

Сергей Разин
корреспондент
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«Чикаго Вулвз» в матче регулярного чемпионата АХЛ уступил «Айове» со счетом 1:5.

Единственный гол за фарм-клуб «Каролины» забил Василий Пономарев.

В текущем сезоне 20-летний россиянин провел 11 матчей в АХЛ, в которых набрал 6 (5+1) очков.

НХЛ
ХК Каролина Харрикейнз
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4 Сент-Луис 17 9 8 18
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6 Миннесота 18 8 10 18
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Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Вегас 19 14 5 29
2 Лос-Анджелес 21 11 10 24
3 Сиэтл 18 10 8 23
4 Эдмонтон 18 10 8 20
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6 Ванкувер 18 6 12 15
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И О
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Коннор Макдэвид

Эдмонтон

 18 34
Леон Драйзайтль

Леон Драйзайтль

Эдмонтон

 18 30
Эрик Карлссон

Эрик Карлссон

Сан-Хосе

 20 28
И Г
Коннор Макдэвид

Коннор Макдэвид

Эдмонтон

 18 16
Бо Хорват

Бо Хорват

Ванкувер

 18 13
Андрей Свечников

Андрей Свечников

Каролина

 18 12
И КН
Линус Ульмарк

Линус Ульмарк

Бостон

 14 1.89
Коннор Хеллибак

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Виннипег

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