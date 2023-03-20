Пономарев забросил 18-ю шайбу за фарм-клуб «Каролины» в АХЛ

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«Чикаго Вулвс» в матче регулярного чемпионата АХЛ уступил в серии буллитов «Манитобе» со счетом 3:4.

В составе фарм-клуба «Каролины» форвард Василий Пономарев забросил одну шайбу, но не реализовал буллит.

В текущем сезоне 21-летний россиянин провел 51 матч, в которых набрал 35 (18+17) очков.