Пономарев забросил 11-ю шайбу в сезоне АХЛ за фарм-клуб «Питтсбурга»

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«Уилкс-Берри» в матче регулярного чемпионата АХЛ обыграл на выезде «Шарлотт» со счетом 3:2.

В составе фарм-клуба «Питтсбурга» форвард Василий Пономарев отметился заброшенной шайбой.

В текущем сезоне 22-летний россиянин провел 30 матчей в АХЛ и набрал 27 (11+16) очков.