Пономарев отметился двумя результативными передачами в матче за фарм-клуб «Каролины»

«Чикаго Вулвз» в матче регулярного чемпионата АХЛ обыграл «Сан-Диего» со счетом 5:3.

В составе фарм-клуба «Каролины» форвард Василий Пономарев отметился двумя результативными передачами.

В текущем сезоне 21-летний россиянин провел 9 матчей за «Чикаго» в АХЛ, в которых набрал 9 (2+7) очков.