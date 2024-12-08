Пономарев оформил хет-трик за фарм-клуб «Питтсбурга» в АХЛ

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«Уликс-Берри» в матче регулярного чемпионата АХЛ на выезде обыграл «Хартфорд» со счетом 6:2.

В составе фарм-клуба «Питтсбурга» форвард Василий Пономарев набрал 4 (3+1) очка и стал первой звездой встречи.

В текущем сезоне 22-летний россиянин провел 9 матчей в АХЛ и набрал 7 (4+3) очков.