Пономарев и Крыжов забили по голу в матче за фарм-клуб «Питтсбурга»

«Уилкс-Берри» в матче регулярного чемпионата АХЛ обыграл «Бельвиль» со счетом 8:3.

В составе фарм-клуба «Питтсбурга» форвард Василий Пономарев отметился заброшенной шайбой, защитник Николай Кныжов набрал 2 (1+1), вратарь Сергей Мурашев отразил 32 броска из 35.

В текущем сезоне 22-летний Пономарев провел 43 матча в АХЛ, в которых набрал 34 (13+21) очка. У 26-летнего Кныжова 8 (2+6) очков в 14 играх, 19-летний Мурашов провел 7 матчей, в которых один раз сыграл на ноль при 93,1 процента отраженных бросков и коэффициенте надежности 2.13.