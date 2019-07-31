Помощник генменеджера "Нью-Джерси" видит в Гусеве игрока топ-6

Помощник генерального менеджера "Нью-Джерси" Том Фитцджеральд оценил перспективы нападающего Никиты Гусева. "Дьяволы" выменяли россиянина у "Вегаса" за два драфт-пика.

"Конечно, существуют некоторые сомнения, потому что он прежде никогда не играл в НХЛ, – приводит слова менеджера официальный сайт лиги. – Но мы видели, на что Гусев способен на международном уровне. Думаю, он сможет продемонстрировать свои лучшие качества в НХЛ. Никита должен занять место в одном из двух ведущих звеньев нышей команды".