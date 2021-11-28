Помощник генерального менеджера «Монреаля» оставит свой пост
16:00
Помощник генерального менеджера «Монреаля» Марка Бержевена Скотт Мелланби оставит свой пост. Об этом должно быть объявлено в ближайшее время, сообщает инсайдер Эллиотт Фридман.
«Монреаль» уже начал переговоры с бывшим генменеджером «Рейнджерс» Джеффом Гортоном. Именно он должен занять вакантную должность.
Мелланби работал в структуре «Монреаля» с 2012 года.
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