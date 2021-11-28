Хоккей
НХЛ
Новости
Таблицы Календарь Статистика Статьи Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Новости   //    Хоккей   //    НХЛ

Помощник генерального менеджера «Монреаля» оставит свой пост

16:00
Теги:

Помощник генерального менеджера «Монреаля» Марка Бержевена Скотт Мелланби оставит свой пост. Об этом должно быть объявлено в ближайшее время, сообщает инсайдер Эллиотт Фридман.

«Монреаль» уже начал переговоры с бывшим генменеджером «Рейнджерс» Джеффом Гортоном. Именно он должен занять вакантную должность.

Мелланби работал в структуре «Монреаля» с 2012 года.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Иван Шитик все материалы автора
Читайте также
Овечкин в 36 лет разрывает НХЛ. Кто еще из российских игроков был хорош в этом возрасте?
Кинчев отреагировал на смерть композитора Градского
0