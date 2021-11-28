Помощник генерального менеджера «Монреаля» оставит свой пост

Помощник генерального менеджера «Монреаля» Марка Бержевена Скотт Мелланби оставит свой пост. Об этом должно быть объявлено в ближайшее время, сообщает инсайдер Эллиотт Фридман.

«Монреаль» уже начал переговоры с бывшим генменеджером «Рейнджерс» Джеффом Гортоном. Именно он должен занять вакантную должность.

Мелланби работал в структуре «Монреаля» с 2012 года.