Помощник генерального менеджера «Миннесоты» Керверс скончался от рака

Обладатель Кубка Стэнли, помощник генерального менеджера «Миннесоты» Том Керверс скончался в понедельник, 21 июня. Ему было 58 лет, сообщает TSN.

Последние 2,5 года Керверс боролся с раком легких.

За свою карьеру защитник успел поиграть за «Монреаль», «Баффало», «Нью-Джерси», «Торонто», «Ванкувер», «Айлендерс» и «Анахайм». Всего он провел в лиге 659 матчей и набрал 52 (18+34) очка.

Последнее время он занимал должность помощника генерального менеджера «Миннесоты».