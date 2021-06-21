Помощник генерального менеджера «Миннесоты» Керверс скончался от рака
18:18
Обладатель Кубка Стэнли, помощник генерального менеджера «Миннесоты» Том Керверс скончался в понедельник, 21 июня. Ему было 58 лет, сообщает TSN.
Последние 2,5 года Керверс боролся с раком легких.
За свою карьеру защитник успел поиграть за «Монреаль», «Баффало», «Нью-Джерси», «Торонто», «Ванкувер», «Айлендерс» и «Анахайм». Всего он провел в лиге 659 матчей и набрал 52 (18+34) очка.
Последнее время он занимал должность помощника генерального менеджера «Миннесоты».
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