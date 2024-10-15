Получи возможность увидеть рекорд Овечкина своими глазами вместе с FONBET!

Компания FONBET объявляет о старте акции «Рекорд своими глазами» в рамках «Великой Погони» Александра Овечкина. Победитель акции получит возможность посетить последний домашний матч «Вашингтон Кэпиталз» в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги.

Чтобы принять участие в акции, нужно написать историю на сайте «Великой Погони» о том, как давно болельщик следит за Овечкиным и почему именно он должен отправиться на «Кэпиталз Арену». Из списка историй будет выбран шорт-лист из трех кандидатов, на основе которых FONBET выпустит три короткометражных фильма про самых главных болельщиков Овечкина, которые ждут побития рекорда. На финальном этапе будет запущено всеобщее голосование среди этих короткометражных фильмов, и автор самой интересной истории, по мнению других болельщиков, отправится на матч увидеть, как установится новый рекорд всех времен.

Согласно календарю, последний домашний матч в 108-м по счету сезоне НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» сыграет с «Коламбус Блю Джекетс». Встреча начнется 14 апреля в 01.00 по московскому времени.

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