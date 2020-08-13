Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин? разочарован поражением от «Айлендерс» в первом матче 1/8 финала Кубка Стэнли. «Кэпиталз» вели в две шайбы, но затем пропустили 4 гола за 13 минут.

— Мы получаем преимущество, просто нужно играть в свою игру, — цитирует Washington Post Овечкина. — Однако мы прекращаем играть, и сами видите результат... Остается просто двигаться дальше. Прямо сейчас ничего не сделать. Просто будем учиться на своих ошибках и с нетерпением ждать следующей игры.