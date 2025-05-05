Хоккей
5 мая, 02:18

Полное расписание матчей второго раунда плей-офф НХЛ между «Вашингтоном» и «Каролиной»

Сергей Разин
корреспондент

Пресс-служба НХЛ опубликовала расписании матчей второго раунда плей-офф НХЛ между «Вашингтоном» и «Каролиной».

Первые матчи пройдут в Вашингтоне 7 и 9 мая, а затем 10 и 12 мая продолжится в Роли. Дальше встречи при необходимости пройдут 16, 18 и 20 мая.

В первом раунде «Вашингтон» обыграл «Монреаль» со счетом 4-1, «Каролина» оказалась сильнее «Нью-Джерси» (4-1).

Кубок Стэнли
НХЛ
ХК Вашингтон Кэпиталз
ХК Каролина Харрикейнз
Популярное видео
«Виннипег» — «Сент-Луис»: трансляция матча НХЛ онлайн

Гребенкин забил победный гол в плей-офф АХЛ за фарм-клуб «Филадельфии»
Положение команд
Футбол
Хоккей
Столичный дивизион И В П О
1 Нью-Джерси 17 12 5 25
2 Каролина 16 11 5 22
3 Питтсбург 18 9 9 22
4 Айлендерс 17 9 8 20
5 Рейнджерс 18 9 9 20
6 Филадельфия 16 8 8 19
7 Коламбус 17 9 8 19
8 Вашингтон 17 8 9 17
Атлантический дивизион И В П О
1 Монреаль 17 10 7 22
2 Оттава 18 9 9 22
3 Бостон 19 11 8 22
4 Детройт 17 10 7 20
5 Флорида 17 9 8 19
6 Тампа-Бэй 16 8 8 18
7 Торонто 18 8 10 18
8 Баффало 17 5 12 14
Центральный дивизион И В П О
1 Колорадо 18 12 6 29
2 Даллас 18 11 7 25
3 Виннипег 17 10 7 20
4 Юта 17 10 7 20
5 Чикаго 17 8 9 20
6 Миннесота 18 7 11 18
7 Нэшвилл 19 6 13 16
8 Сент-Луис 17 6 11 15
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Анахайм 17 11 6 23
2 Лос-Анджелес 18 9 9 22
3 Сиэтл 17 8 9 21
4 Эдмонтон 19 8 11 20
5 Вегас 16 7 9 19
6 Сан-Хосе 18 8 10 19
7 Ванкувер 18 8 10 17
8 Калгари 19 5 14 12
Результаты / календарь
5.11
6.11
7.11
8.11
9.11
10.11
11.11
12.11
13.11
14.11
15.11
16.11
17.11
18.11
19.11
20.11
15.11 03:00 Каролина – Ванкувер - : -
15.11 04:00 Сент-Луис – Филадельфия - : -
15.11 05:00 Юта – Айлендерс - : -
Все результаты / календарь

