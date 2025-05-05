Полное расписание матчей второго раунда плей-офф НХЛ между «Вашингтоном» и «Каролиной»

Пресс-служба НХЛ опубликовала расписании матчей второго раунда плей-офф НХЛ между «Вашингтоном» и «Каролиной».

Первые матчи пройдут в Вашингтоне 7 и 9 мая, а затем 10 и 12 мая продолжится в Роли. Дальше встречи при необходимости пройдут 16, 18 и 20 мая.

В первом раунде «Вашингтон» обыграл «Монреаль» со счетом 4-1, «Каролина» оказалась сильнее «Нью-Джерси» (4-1).