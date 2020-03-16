«Полки опустели, как и улицы». Жена Малкина рассказала о ситуации в Америке из-за коронавируса

Анна Кастерова, жена нападающего «Питтсбурга» Евгения Малкина, рассказала о ситуации с эпидемией коронавируса. По ее словам, в США закрывают образовательные учреждения, магазины пустеют, а на улицы выходит мало людей.

«В штате Пенсильвания уже около 100 зараженных, в Питтсбурге, в частности, — написала Кастерова в Instagram. — В команде «пингвинов» тишина... Отменили общие тренировки и собрания, но игроков не распускают — все формально находятся в распоряжении команды...

Такое странное ощущение без хоккея, тем более сейчас, в разгар самой борьбы за плей-офф...

Думаю очень многие обломались. Как болельщики и зрители, естественно, так и игроки, которые проводят свой хороший сезон... У меня даже нет предположений, как сезон-2019/20 может завершиться.

В Майами обстановка не лучше: закрыты почти все школы, детсады, общественные спортзалы. Полки в магазинах опустели так же, как и улицы... Привычное «майамское» оживление превратилось в тревожное спокойствие... Ежедневные митинги по безопасности только повышают градус давления на психику...

Сегодня при входе в детский центр у нас с Никитой померили температуру и пульс. А еще неделю назад видела «вот это вот все» в новостях и думала: бедные люди... А сейчас «это» здесь, за дверью...

Очень сложно спрогнозировать, где именно в Америке будет более безопасно, наверное, где теплее, учитывая что COVID-19 боится высоких температур... Говорят, самый пик наступит через 2 недели... Поехала за витаминами".

По данным на 16 марта всего коронавирусом заразились 167 тысяч человек, из них 76 тысяч выздоровели и 6440 умерли. ВОЗ официально объявила о пандемии, подавляющее большинство спортивных турниров было приостановлено или отменено, в некоторых странах введен карантин.