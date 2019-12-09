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Полиция в поисках детей Зайцева пришла к его родителям. Они не открыли дверь

11:58
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Полиция пыталась попасть в дом родителей защитника «Оттавы» Никиты Зайцева в Москве (район Южное Бутово). Им не открыли дверь, сообщает Telegram-канал Mash, который также опубликовал видео с места событий.

Экс-супруга Зайцева Маргарита ранее заявила в полицию, что его родственники напали на няню их детей и насильно увезли малышей в неизвестном направлении. Отец хоккеиста опроверг эти обвинения.

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Дополнительная информация

https://web.telegram.org/#/im?p=@breakingmash

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