Полиция арестовала мужчину, планировавшего стрельбу на финале Кубка Стэнли

Полиция Лас-Вегаса арестовала мужчину, который планировал устроить массовую стрельбу во время пятого матча финальной серии плей-офф НХЛ «Вегас» — «Флорида», сообщает ESPN.

В финальном матче «Голден Найтс» разгромили «Флориду» со счетом 9:3 и одержали победу в серии — 4-1.

Перед матчем подозреваемый в соцсетях угрожал «расстрелять» хоккейный матч. В отчетах полиции задержанного описывают как 33-летнего мужчину с историей психических расстройств и арестами.

В 2014 году подозреваемый обвинялся в домашнем насилии и преследовании. В октябре 2022 году он был арестован по обвинению в совершении уголовного преступления, связанного с угрозой террористического акта или массового уничтожения.