Полиция арестовала грабителей дома отца Гретцки

Полиция Брентфорда арестовала двух человек, подозреваемых в ограблении дома отца Уэйна Гретцки Уолтера, сообщает официальный сайт НХЛ. Ими оказались 58-летние мужчина и женщина. Им предъявлены обвинения в краже на сумму более 500 тысяч долларов.

Грабители украли коллекционные вещи легендарного хоккеиста: клюшки, краги, свитера, награды.

Также полиция нашла доказательства, что еще один человек, не имевший отношения к первоначальному расследованию, может иметь отношение к краже клюшки Гретцки.

Гретцки выступал в НХЛ с 1978 по 1999 год, выиграл четыре Кубка Стэнли и является лучшим бомбардиром (2857 очков), снайпером (894 гола) и ассистентом (1963 передачи) в истории лиги.