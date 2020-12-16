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Полиция арестовала грабителей дома отца Гретцки

21:39

Полиция Брентфорда арестовала двух человек, подозреваемых в ограблении дома отца Уэйна Гретцки Уолтера, сообщает официальный сайт НХЛ. Ими оказались 58-летние мужчина и женщина. Им предъявлены обвинения в краже на сумму более 500 тысяч долларов.

Грабители украли коллекционные вещи легендарного хоккеиста: клюшки, краги, свитера, награды.

Также полиция нашла доказательства, что еще один человек, не имевший отношения к первоначальному расследованию, может иметь отношение к краже клюшки Гретцки.

Гретцки выступал в НХЛ с 1978 по 1999 год, выиграл четыре Кубка Стэнли и является лучшим бомбардиром (2857 очков), снайпером (894 гола) и ассистентом (1963 передачи) в истории лиги.

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