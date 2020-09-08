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«Полевые игроки должны помогать вратарям». Тротц — о поражении от «Тампы»

08:36
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Главный тренер «Айлендерс» Барри Тротц после поражения от «Тампы-Бэй» (2:8) в первом матче финала «Востока» отметил, что полевые игроки не помогли вратарям.

«Наши вратари сегодня едва ли что-то могли поделать в большинстве случаев, — цитирует Тротца официальный сайт НХЛ. — Пятеро полевых игроков должны оказывать им куда большую помощь».

Второй матч серии состоится в четверг, 10 сентября. Начало — в 03.00 (мск).

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