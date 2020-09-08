Главный тренер «Айлендерс» Барри Тротц после поражения от «Тампы-Бэй» (2:8) в первом матче финала «Востока» отметил, что полевые игроки не помогли вратарям.

«Наши вратари сегодня едва ли что-то могли поделать в большинстве случаев, — цитирует Тротца официальный сайт НХЛ. — Пятеро полевых игроков должны оказывать им куда большую помощь».

Второй матч серии состоится в четверг, 10 сентября. Начало — в 03.00 (мск).