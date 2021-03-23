Пол Штятсны догнал своего отца Петера по матчам в НХЛ

Форвард «Виннипега» Пол Штятсны принял участие в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Ванкувера» (4:0). Игра стала для 35-летнего американца 977-й в лиге. По данному показателю он догнал своего отца Петера Штятсны, который выступал в НХЛ 15 сезонов с 1980-1990-е.

Штятсны-старший набрал в 977 матчах 1239 (450+789) очков, на счету его сына — 745 (260+485) очков.