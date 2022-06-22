Пол Морис займет пост главного тренера «Флориды»

Бывший главный тренер «Виннипега» Пол Морис возглавит «Флориду». О назначении может быть объявлено в ближайшее время, сообщает инсайдер Даррен Дрегер.

Соглашение с Морисом будет рассчитано на три года.

Руководство «Пантер» приняло решение не оставлять на посту главного тренера Эндрю Брюнетта, который возглавил команду по ходу сезона.

Команда набрала 122 очка, выиграла регулярный чемпионат НХЛ и получила Президентский кубок. Брюнетт вошел в тройку финалистов на приз лучшему тренеру сезона.

«Пантерз» уступили «Тампе» (0-4 в серии) во втором раунде Кубка Стэнли.

Пол Морис покинул пост главного тренера «Виннипега» в декабре. Руководство «Джетс» одобрило отставку 54-летнего специалиста, который тренировал команду с 2014 года.