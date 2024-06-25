Главный тренер «Флориды» Морис выиграл Кубок Стэнли с третьей попытки

«Флорида» в седьмом матче финальной серии плей-офф НХЛ обыграла «Эдмонтон» (2:1) и стала обладателем Кубка Стэнли.

Для главного тренера «Пантерз» Пола Мориса это первый Кубок Стэнли в карьере. До этого 57-летний канадец дважды доходил до финала: с «Каролиной» (2002) и с «Флоридой» (2023).

Морис возглавлял «Каролину», «Торонто» и «Виннипег», а с 2022 года стал главным тренером «Флориды». Также канадец в сезоне-2012/13 возглавлял магнитогорский «Металлург».

«Флорида» победила в серии со счетом 4-3 и впервые в истории франшизы стала обладателем Кубка Стэнли. Дважды «Пантерз» доходили до финала плей-офф: в 1996 году команда уступила «Колорадо» (0-4), а в 2023-м проиграла «Вегасу» (1-4).