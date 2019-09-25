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Пол Морис: «В следующей игре Бердин будет выходить в атаке на большинство»

13:13

Главный тренер «Виннипега» Пол Морис отметил игру россиянина Михаила Бердина в контрольном матче с «Калгари» (0:2). Голкипер вышел на лед в третьем периоде и отразил все 13 бросков в створ. Морис остался доволен тем, как Бердин держит шайбу и пошутил, что выпустит его в следующей игре в нападении.

— Он заслужил это, и мы хотели посмотреть на него, — сказал Морис. — Для некоторых ребят в НХЛ становится проще, для некоторых — сложнее. В следующей игре будет выходить в атаке на большинство.

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