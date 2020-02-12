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Пол Морис: «Шестеркин был хорош»

09:33
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Главный тренер «Виннипега» Пол Морис отметил игру россиянина Игоря Шестеркина в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Рейнджерс» (1:4). Он отразил 42 броска из 43.

— Были некоторые шансы, которые мы упустили, сломали несколько клюшек, не получили чаевых, — цитирует специалиста New York Post. — Но их парень сделал несколько довольно хороших сэйвов при бросках вплотную. Он здорово выглядел позиционно, был очень близок к шайбам. Он был хорош.

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