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Пол Морис продлил контракт с «Виннипегом»

20:57
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Главный тренер «Виннипега» Пол Морис продлил контракт с клубом, сообщает официальный сайт «Джетс». Подробности соглашения не разглашаются.

53-летний специалист руководит командой с 12 января 2014 года. Всего под его руководством «Виннипег» в регулярном сезоне выиграл в основное время 264 матча, проиграл 53, еще 186 встреч завершились в овертайме.

Лучшим результатом у «Джетс» под руководством Мориса стал финал Западной конференции в сезоне-2017/18.

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