Пол Морис и Рик Токкет претендуют на пост главного тренера

«Вегас» ведет активные поиски нового главного тренера. Основными претендентами на этот пост называются Пол Морис и Рик Токкет, пишет журналист Давид Паньотта.

После завершения сезона для команды главный тренер «Голден Найтс» Питер Дебур был освобожден от своих обязанностей.

Дебур возглавлял команду с 2019 года. В этом сезоне «Вегас» не прошел в плей-офф Кубка Стэнли. Команда заняла 9-е место в Западной конференции.