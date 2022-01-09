Вратарь «Чикаго» Марк-Андре Флери поделился ожиданиями от матча регулярного чемпионата НХЛ против «Вегаса». Голкипер впервые после перехода сыграет в Лас-Вегасе.

«Пока у меня странное ощущение. Мы прилетели сюда поздно вечером. В гостинице нас очень тепло встретили. Очень непривычно находиться на этой арене в другой раздевалке, на другой стороне. Но завтра все будет иначе. Эмоций будет больше», — приводит слова Флери официальный сайт НХЛ.

37-летний канадец выступал за «Вегас» с 2017 по 2021 год, после чего перешел в «Чикаго». Вместе с «Голден Найтс» Флери дошел до финала Кубка Стэнли-2018.

Матч «Вегас» — «Чикаго» пройдет сегодня, 9 января и начнется в 6:00 мск.