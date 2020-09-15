Журналистка Tampa Bay Times Диана Нерхос поделилась впечатлениями от плей-офф НХЛ. Она считает, что голкипер «Тампы-Бэй» Андрей Василевский заслуживает звания MVP.

— В «Тампе» есть несколько хоккеистов, которые претендуют на звание MVP — Василевский, Хедман, Пойнт и Кучеров. Кто из них более достойный претендент на данный момент?

— Определенно Василевский. У «Тампы» просто отличный состав в этом сезоне. Защита и нападение работают идеально. Но Василевский на сегодняшний день единственный вратарь, который играет в каждом матче плей-офф. Команда очень сильно зависит от него. Он был одним из немногих, кто после прошлогодней серии с «Коламбусом» заявил, что именно он недостаточно хорошо сыграл. Хотя в таких ситуациях нельзя обвинять одного вратаря, команда должна всеми силами помогать ему. Но для Василевского нет предела совершенству. Он всегда работает над собой, хочет быть лучше и лучше. Именно этот игрок в одиночку может дать команде огромное преимущество перед другими. Потому я думаю, что звания MVP достоин именно он. Безусловно, если один из других игроков пропустит матч, ребятам будет сложнее, но без Василевского победить будет практически невозможно. (Алена Гребенькова)

Полностью интервью Дианы Нерхос — здесь.