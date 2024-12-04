Погибшего Джонни Годро признали первой звездой матча НХЛ «Калгари» — «Коламбус»

Первой звездой матча НХЛ между «Калгари Флэймз» и «Коламбус Блю Джекетс» признан погибший в ДТП нападающий Джонни Годро, выступавший за оба клуба. После объявления по стадиону об этом событии на площадке появился отец хоккеиста в форме «Калгари».

Встреча состоялась в Калгари и завершилась со счетом 3:0 в пользу хозяев. Перед игрой команды почтили память хоккеиста видеороликом и памятной церемонией, сообщает «Калгари» в соцсети Х (ранее Twitter).

29 августа Джонни Годро погиб в возрасте 31 года вместе со своим младшим братом Мэттью во время велосипедной прогулки. Их сбил насмерть пьяный водитель.

Джонни Годро выступал за «Коламбус» с 2022 года. Помимо «Коламбуса», хоккеист выступал в НХЛ за «Калгари». Форвард набрал 743 (243+500) очка в 763 матчах в лиге.