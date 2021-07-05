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Скончался 24-летний голкипер «Коламбуса» и сборной Латвии Кивлениекс

14:54
Матисс Кивлениекс. Фото iihf.com.
Матисс Кивлениекс. Фото iihf.com.
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Федерация хоккея Латвии сообщила о смерти голкипера «Коламбуса» Матисса Кивлениекса. Вратарю «Жакетов» и сборной Латвии было 24 года.

О причинах смерти молодого человека пока не сообщается.

Кивлениекс начинал карьеру в клубе «Призма». В 2013 году он уехал играть в Северную Америку.

Голкипера не выбрали на драфте, но со временем он попал в систему «Коламбуса».

Всего в НХЛ Кивлениекс провел 8 матчей, в которых показал коэффициент надежности 3,09 при 89,9 проценте отраженных бросков.

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Иван Шитик все материалы автора

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  • Maks

    В Википедии написано, что погиб в США при инциденте с пиротехникой.

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  • Maks

    Вот это неожиданность.

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