Скончался 24-летний голкипер «Коламбуса» и сборной Латвии Кивлениекс
14:54
Федерация хоккея Латвии сообщила о смерти голкипера «Коламбуса» Матисса Кивлениекса. Вратарю «Жакетов» и сборной Латвии было 24 года.
О причинах смерти молодого человека пока не сообщается.
Кивлениекс начинал карьеру в клубе «Призма». В 2013 году он уехал играть в Северную Америку.
Голкипера не выбрали на драфте, но со временем он попал в систему «Коламбуса».
Всего в НХЛ Кивлениекс провел 8 матчей, в которых показал коэффициент надежности 3,09 при 89,9 проценте отраженных бросков.
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Maks
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Maks
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