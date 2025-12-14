Подколзина признали второй звездой матча «Торонто» — «Эдмонтон»

Российского нападающего «Эдмонтона» Василия Подколзина признали второй звездой матча регулярного чемпионата НХЛ с «Торонто» (6:3), сообщает пресс-служба лиги.

24-летний россиянин оформил дубль на второй минуте третьего периода и сделал счет 5:2 в пользу своей команды. В сезоне-2025/26 Подколзин в 32 матчах набрал 15 (8+7) очков.

Первой звездой матча стал канадский нападающий «Эдмонтона» Коннор Макдэвид, который забил два гола и сделал результативную передачу. Третьей звездой признали немецкого форварда «Ойлерз» Леона Драйзайтля, на счету которого три результативных паса.