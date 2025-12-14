Хоккей
14 декабря, 06:18

Подколзина признали второй звездой матча «Торонто» — «Эдмонтон»

Павел Лопатко

Российского нападающего «Эдмонтона» Василия Подколзина признали второй звездой матча регулярного чемпионата НХЛ с «Торонто» (6:3), сообщает пресс-служба лиги.

24-летний россиянин оформил дубль на второй минуте третьего периода и сделал счет 5:2 в пользу своей команды. В сезоне-2025/26 Подколзин в 32 матчах набрал 15 (8+7) очков.

Первой звездой матча стал канадский нападающий «Эдмонтона» Коннор Макдэвид, который забил два гола и сделал результативную передачу. Третьей звездой признали немецкого форварда «Ойлерз» Леона Драйзайтля, на счету которого три результативных паса.

«Нью-Джерси» — «Анахайм»: видеообзор матча НХЛ

«Миннесота» — «Оттава»: видеообзор матча НХЛ
Столичный дивизион И В П О
1 Каролина 32 21 11 44
2 Айлендерс 34 19 15 41
3 Филадельфия 32 17 15 40
4 Вашингтон 33 18 15 40
5 Питтсбург 32 14 18 37
6 Нью-Джерси 33 18 15 37
7 Рейнджерс 35 16 19 36
8 Коламбус 33 14 19 34
Атлантический дивизион И В П О
1 Детройт 35 19 16 41
2 Бостон 34 20 14 40
3 Тампа-Бэй 33 18 15 39
4 Флорида 33 18 15 38
5 Монреаль 33 17 16 38
6 Торонто 32 15 17 35
7 Оттава 32 15 17 34
8 Баффало 32 14 18 32
Центральный дивизион И В П О
1 Колорадо 33 24 9 55
2 Даллас 34 22 12 49
3 Миннесота 34 20 14 45
4 Юта 36 17 19 37
5 Виннипег 32 15 17 32
6 Чикаго 33 13 20 32
7 Сент-Луис 34 12 22 31
8 Нэшвилл 32 13 19 30
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Анахайм 34 20 14 42
2 Вегас 31 16 15 41
3 Эдмонтон 34 16 18 38
4 Лос-Анджелес 33 14 19 37
5 Сан-Хосе 34 17 17 37
6 Сиэтл 31 12 19 30
7 Калгари 34 13 21 30
8 Ванкувер 33 13 20 29
18.12 03:00 Флорида – Лос-Анджелес 3 : 2
18.12 03:30 Детройт – Юта 1 : 4
18.12 04:00 Сент-Луис – Виннипег - : -
18.12 04:00 Нэшвилл – Каролина - : -
18.12 06:00 Вегас – Нью-Джерси - : -
