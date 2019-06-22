Подколзин заявил, что хочет добиться успеха в НХЛ с "Ванкувером"

Российский форвард Василий Подколзин - об итогах драфта НХЛ-2019. Его выбрал "Ванкувер" под десятым номером.

- Еще раз скажу, что я очень рад, что меня выбрал "Ванкувер". Надеюсь, это начало большого пути, - сказал россиянин в интервью, видео которого опубликовано на сайте TSN. - Я форвард силового плана? Я считаю, что я буду делать на поле ту работу, которую скажет тренер. Могу быть силовым форвардом, могу отдавать передачи, могу забивать голы. Все равно хочется считать себя бомбардиром. Первая игра со взрослыми? Это было непросто с физической и психологической точки зрения. Надеюсь, что за два сезона я поиграю с мужиками, обрасту мясом и приеду сюда максимально готовым. Нервничаю ли я из-за того, то в последние 20 лет в "Ванкувере" было мало русских? Нет, мне без разницы. Мне хочется попробовать себя в НХЛ, особенно в "Ванкувере". Хочется выиграть что-то с "Ванкувером". Конечно, играть со старшими всегда интересно. В силовой борьбе я стал немного увереннее, скорость стала немного выше. Есть моменты в игре, которые мне нужно поправлять. Многие знают, что у меня не очень хорошее катание. В ближайшие два года буду работать над этим.

17-летний россиянин в прошлом сезоне провел три матча за СКА в КХЛ.

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