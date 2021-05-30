Подколзин заключил контракт новичка с «Ванкувером»

Как стало известно «СЭ», нападающий сборной России и СКА Василий Подколзин заключил трехлетний контракт новичка с «Ванкувером».

В ближайшее время клуб официально объявит о подписании. В последние дни 19-летний форвард находился в Риге со сборной России. В заявку на турнир он внесен не был.

После дозаявки приехавших из НХЛ защитника Дмитрия Орлова и нападающего Владимира Тарасенко Подколзин покинул расположение команды.

В прошлом сезоне Подколзин провел 51 матч за СКА и набрал 22 (11+11) очков.