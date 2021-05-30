Подколзин заключил контракт новичка с «Ванкувером»
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Как стало известно «СЭ», нападающий сборной России и СКА Василий Подколзин заключил трехлетний контракт новичка с «Ванкувером».
В ближайшее время клуб официально объявит о подписании. В последние дни 19-летний форвард находился в Риге со сборной России. В заявку на турнир он внесен не был.
После дозаявки приехавших из НХЛ защитника Дмитрия Орлова и нападающего Владимира Тарасенко Подколзин покинул расположение команды.
В прошлом сезоне Подколзин провел 51 матч за СКА и набрал 22 (11+11) очков.
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