Подколзин забросил первую шайбу в сезоне НХЛ

«Ванкувер» сократил отставание в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Рейнджерс».

На 17-й минуте второго периода голом отметился российский нападающий Василий Подколзин. Он сделал счет 3:2.

Для 21-летнего россиянина эта заброшенная шайба стала первой в сезоне. Таким образом, у него теперь 4 (1+3) очка в 18 матчах.