Подколзин забросил 7-ю шайбу в сезоне НХЛ

«Эдмонтон» увеличил преимущество в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Юты».

На 10-й минуте второго периода шайбу забросил российский нападающий Василий Подколзин. Для него это 7-й гол в сезоне.