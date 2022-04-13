Подколзин забросил 11-ю шайбу в сезоне

«Ванкувер» вышел вперед в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Вегаса». В начале второго периода счет стал 2:1.

На 2-й минуте второго периода голом отметился российский нападающий Василий Подколзин. Он помог команде реализовать большинство.

Для 20-летнего россиянина эта шайба стала 11-й в этом сезоне.