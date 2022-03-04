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Сегодня, 05:51

Подколзин забросил 10-ю шайбу в сезоне

Евгений Козинов
Корреспондент

«Ванкувер» вышел вперед в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Айлендерс». Счет стал 4:3.

Голом в середине третьего периода отметился российский нападающий Василий Подколзин. Для него эта шайба стала 10-й в текущем сезоне.

Хоккей
НХЛ
ХК Ванкувер Кэнакс
Василий Подколзин
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Столичный дивизион И В П О
1 Каролина 53 37 16 79
2 Питтсбург 55 33 22 74
3 Рейнджерс 54 34 20 73
4 Вашингтон 55 28 27 65
5 Коламбус 54 28 26 57
6 Айлендерс 50 20 30 48
7 Нью-Джерси 54 19 35 43
8 Филадельфия 53 16 37 42
Атлантический дивизион И В П О
1 Тампа-Бэй 52 35 17 76
2 Флорида 53 35 18 75
3 Торонто 54 35 19 74
4 Бостон 54 32 22 68
5 Детройт 54 24 30 54
6 Оттава 52 19 33 43
7 Баффало 55 17 38 42
8 Монреаль 54 13 41 33
Центральный дивизион И В П О
1 Колорадо 54 40 14 84
2 Сент-Луис 53 32 21 70
3 Миннесота 51 31 20 65
4 Нэшвилл 54 30 24 64
5 Даллас 53 30 23 63
6 Виннипег 54 24 30 57
7 Чикаго 54 19 35 46
8 Аризона 53 14 39 32
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Калгари 52 32 20 70
2 Лос-Анджелес 55 29 26 65
3 Вегас 54 30 24 64
4 Эдмонтон 54 30 24 63
5 Анахайм 56 26 30 61
6 Ванкувер 55 26 29 58
7 Сан-Хосе 54 24 30 54
8 Сиэтл 56 17 39 39
Результаты / календарь
22.02
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25.02
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27.02
28.02
1.03
2.03
3.03
4.03
5.03
6.03
7.03
8.03
9.03
4.03 03:00
Вашингтон – Каролина
 4 : 0
4.03 03:00
Тампа-Бэй – Питтсбург
 1 : 5
4.03 03:00
Филадельфия – Миннесота
 - : -
4.03 03:00
Флорида – Оттава
 - : -
4.03 03:30
Айлендерс – Ванкувер
 - : -
4.03 04:30
Чикаго – Эдмонтон
 - : -
4.03 05:00
Аризона – Колорадо
 - : -
4.03 05:00
Вегас – Бостон
 - : -
4.03 05:00
Калгари – Монреаль
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Снайперы
Вратари (КН)
И О
Коннор Макдэвид

Коннор Макдэвид

Эдмонтон

 53 77
Леон Драйзайтль

Леон Драйзайтль

Эдмонтон

 54 76
Джонатан Юбердо

Джонатан Юбердо

Флорида

 53 75
И Г
Леон Драйзайтль

Леон Драйзайтль

Эдмонтон

 54 37
Остон Мэттьюс

Остон Мэттьюс

Торонто

 51 37
Крис Крайдер

Крис Крайдер

Рейнджерс

 54 35
И КН
Джереми Суэймен

Джереми Суэймен

Бостон

 24 1.95
Игорь Шестеркин

Игорь Шестеркин

Рейнджерс

 35 1.98
Фредерик Андерсен

Фредерик Андерсен

Каролина

 38 2.06
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