Подколзин забросил 10-ю шайбу в сезоне

«Ванкувер» вышел вперед в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Айлендерс». Счет стал 4:3.

Голом в середине третьего периода отметился российский нападающий Василий Подколзин. Для него эта шайба стала 10-й в текущем сезоне.