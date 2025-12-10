Подколзин забил 6-ю шайбу в сезоне НХЛ

Российский нападающий «Эдмонтона» Василий Подколзин отметился голом в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Баффало».

На 2-й минуте третьего периода он сделал счет 2:3. Для 24-летнего россиянина это 6-й гол в сезоне. Теперь у него 13 (6+7) очков в 30 играх сезона.

Всего за карьеру Подколзин набрал 72 (32+40) очка в 249 матчах.