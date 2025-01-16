Подколзин забил 6-й гол в сезоне НХЛ

«Эдмонтон» вышел вперед в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Миннесоты».

На 2-й минуте третьего периода шайбу забросил российский нападающий Василий Подколзин. Для него это 6-й гол в этом сезоне.