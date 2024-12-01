Подколзин забил 3-й гол в сезоне НХЛ

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Российский нападающий «Эдмонтона» Василий Подколзин забросил шайбу в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Колорадо».

23-летний хоккеист поразил ворота соперника на 14-й минуте 2-го периода и сделал счет 2:1 в пользу «Ойлерз».

За 24 матча в текущем сезоне Подколзин набрал 8 (3+5) очков.