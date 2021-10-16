Подколзин взял на память шайбу после первого гола в НХЛ
05:26
«Ванкувер» переиграл «Филадельфию» (5:4 Б) в матче регулярного чемпионата НХЛ. В составе «Кэнакс» голом отметился российский напададющий Василий Подколзин.
Для 20-летнего россиянина это была первая игра в североамериканской лиге. После матча хоккеист забрал на память шайбу.
«Ночь, которую запомнишь», — подписала пресс-служба «Ванкувера» фотографию Подколзина в раздевалке.
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