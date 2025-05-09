Подколзин вывел «Эдмонтон» вперед в матче с «Вегасом»

«Эдмонтон» забил второй гол во втором матче второго раунда плей-офф НХЛ против «Вегаса».

На 16-й минуте второго периода российский нападающий Василий Подколзин забросил шайбу и сделал счет 2:1. Четырьмя минутами ранее россиянин отметился голевой передачей, поучаствовав в первом голе «Ойлерз».

Теперь у 23-летнего россиянина 6 (1+5) очков в этом плей-офф НХЛ.